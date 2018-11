Scoppia incendio su balcone di una casa in via Udine, intervenuti Vigili del fuoco

REDAZIONE TERMOLI.

Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze l’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sul balcone di una palazzina in via Udine a Termoli. Sembrerebbe che a prendere fuoco siano state dei fogli che erano proprio all’esterno, sul balcone.

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha certamente evitato il propagarsi delle fiamme che avrebbe potuto creare danni seri. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza l’abitazione e l’intero palazzo con l’aiuto di due autobotti.