Sono tutte da accertare le cause dell’incendio scoppiato in una casa a Gildone nelle prime ore di questa mattina, giovedì 19 gennaio 2023. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso giunti sul posto per domare le fiamme. I pompieri hanno messo in sicurezza l’intera zona e interdetto i locali interessati dal fuoco.