Scoppia il Cluster nel pranzo della prima comunione

Ancora un cluster in provincia di Isernia, inaspettato e sorprendente, visto che, da giorni, non si segnalavano che casi unici e sporadici. Il nuovo focolaio di contagio del Covid 19 è legato, sembrerebbe, proprio a un banchetto per una prima comunione. Si tratta dei contagi riscontrati ieri a Isernia (5) e Monteroduni (2). Un focolaio da ‘cerimonia’ che si aggiunge a quello simile, individuato già qualche giorno fa tra Campobasso e Guardialfiera. I guariti in provincia di Isernia sono due, 1 a Fornelli e 1 a Sant’Agapito.