Scoppia condotta dell’acqua, allagata via Kennedy: chiusa la strada. Avviati i lavori di riparazione

Giornata di disagi a Campomarino dove nella mattinata è scoppiata una conduttura idrica in via Kennedy. Tutto è accaduto in una manciata di minuti nella mattinata quando all’improvviso il manto stradale si è gonfiato e si è creato un grosso buco sull’asfalto.

Il traffico è stato deviato su via Torino e via don Luigi Sturzo. Sul posto sono intervenuti gli operati di una ditta privata con escavatore e personale comunale del servizio idrico per riparare la tubatura ed evitare dei danni alla sede stradale.

E’ probabile che i lavori termineranno nella serata di oggi o nella giornata di domani, 24 marzo.