Scoperto in Puglia un “deposito” di auto di lusso rubate in Molise: due arresti

Le vetture, tutte di fascia alta, venivano rivendute a pezzi nel mercato nero delle auto

Rubavano auto di lusso in diverse regioni italiane, Molise compreso, e poi le rivendevano a pezzi sul mercato nero. Per questo due persone di Cerignola, di 31 e 38 anni, sono state arrestate dai carabinieri entrati in azione al termine di meticolose indagini. In Molise, e per la precisione a Campobasso, negli ultimi giorni avevano rubato una Jaguar F-Pace, che è stata restituita al legittimo proprietario. A entrare in azione, come detto, i carabinieri i quali nel corso di un servizio di perlustrazione delle vaste aree rurali e periferiche della città, hanno ritrovato all’interno di uno stabile in stato di abbandono in località Borgo Mezzanone, ai confini dell’agro cerignolano, diverse vetture. Oltre alla Jaguar sono state recuperate anche due Range Rover Sport. Scoperti mentre arrivavano al casolare a bordo di un’auto di lusso, hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai militari. Le auto sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari.