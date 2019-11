REDAZIONE

Ennesimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, in Via Sant’Antonio dei Lazzari a Campobasso, all’altezza dell’incontro con la scuola Colozza. Stando alle prime informazioni uno scooter avrebbe impattato contro un auto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Municipale giunta per regolare il traffico ed eseguire tutti i rilievi del caso.