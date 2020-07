Un incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa verso le 9,30 in contrada Colle delle Api in prossimità dell’ingresso ad un distributore di carburanti vicino ad un centro commerciale a Campobasso. Il conducente a bordo di uno scooter si è scontrato con un’auto in transito. Sul posto ci sono gli operatori del 118 e la Polizia Locale per valutare la dinamica dell’impatto. Seguono aggiornamenti.

Scooter contro auto, ferito il centauro. Si valuta la dinamica (le foto) Indietro 1 di 6 Avanti