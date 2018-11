Scontro violento tra tre auto lungo la SS 85 venafrana, grave una 61enne

VENAFRO

Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 85 venafrana (direzione Sesto Campano). Tre le auto coinvolte e il bilancio è di due feriti che sembrerebbero essere gravi. Ad impattare per prime sarebbero state una Citroen e un Kangoo della Renault. Resta ancora da capire come la Punto abbia poi finito anch’essa per impattare. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabineri accorsi sul posto per effettuare tutti i rilevamenti del caso, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Venafro e la Radiomobile.

AGGIORNAMENTI

(ORE 19,57) Seguono aggiornamenti sul violento incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SS 85 venafrana e che ha coinvolto tre auto. Il bilancio è di due feriti, di cui uno grave, trasferiti d’urgenza al Veneziale di Isernia. Si tratta di una 61enne di venagro che viaggiava a bordo della Citroen C1.Tutti di Venafro i conducenti delle tre autovetture.