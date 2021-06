Scontro violento tra auto: 2 persone estratte dalle lamiere e portate in ospedale

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono dovuti intervenire intorno alle 22.45 circa di ieri, 12 giugno, lungo la strada che da Termoli conduce a San Giacomo degli Schiavoni. A scontrarsi per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine sono state due auto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Molise con la Misericordia che hanno provveduto a trasportare i due feriti coinvolti presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Si √® reso dapprima necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i due dalle lamiere dell’auto. Sul posto intervenuti i Carabinieri per svolgere i rilievi del sinistro.