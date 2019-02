Scontro tra un tir e un’auto, 30enne fuori pericolo (FOTO)

VENAFRO

ULTIM’ORA – Un grave incidente si è verificato poco fa (ore 14,30 di oggi, giovedì 21 febbraio) lungo la trafficata via Colonia Giulia a Venafro. Per cause ancora da accertare, una Ford Fiesta con a bordo un uomo di mezza età è stata travolta da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Il conducente dell’auto è stato trasportato d’urgenza al Veneziale di Isernia per le grave ferite riportate a seguito dell’impatto con il tir. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il 30enne venafrano rimasto incastrato tra le lamiere nell’abitacolo. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra e le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso. Traffico bloccato, in direzione Cassino, al fine di consentire al meglio le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro.

AGGIORNAMENTI



(ORE 19) Seguono aggiornamenti dell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi a Venafro lungo via Colonia Giulia. Il 30enne alla guida della Ford Fiesta sembra essere fuori pericolo. Scongiurata dunque la gravità delle sue condizioni, inizialmente apparse gravi. Il giovane venafrano trasportato al Veneziale, e sottoposto ad accertamenti, ha riportato solo qualche dente rotto e una lesione alla spalla.