Scontro tra tre auto sulla Statale 645, un ferito in osepdale 

Incidente stradale questo pomeriggio, venerdì 3 marzo, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 19+300 in territorio di Pietracatella. Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate tre auto: una Fiat Panda, un furgone dell’Enel e una Lancia, coinvolta marginalmente anche un’Audi. Alla base del sinistro potrebbe esserci l’asfalto reso viscida dalle piogge che hanno interessato l’area.

Il bilancio parla di un ferito, trasportato presso il Pronto Soccorso del Cardarelli dalle ambulanze del 118 giunte prontamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente i sanitari della Croce Azzurra, i Carabinieri e personale Anas. Il traffico non ha subito rallentamenti.