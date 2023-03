Scontro tra tir e utilitaria sulla Statale 85 durante un violento temporale, un ferito

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 85. Questa mattina, lunedì 27 marzo, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrati un tir e un’utilitaria. Il sinistro al chilometro 33+300 della SS 85 in territorio di Monteroduni.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci anche l’asfalto reso viscido da pioggia e grandine che sono cadute in zona in quel momento. Un violento temporale che ha ridotto anche la visibilità creando più di un problema agli automobilisti.

Ferito il conducente della Toyota che è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti prontamente sul posto. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia, i Carabinieri e personale Anas. Sul tratto della Statale in cui si è verificato l’incidente è stato istituito il senso unico alternato per permettere i soccorsi e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati: il traffico ha subito rallentamenti.