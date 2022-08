Scontro tra tir e auto lungo la Tangenziale Ovest di Campobasso

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 agosto, poco prima di Mezzogiorno, lungo la Tangenziale Ovest di Campobasso, precisamente al chilometro 0+200 della Strada Statale 711.

A scontrarsi, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un tir e una Bmw. Nessuna conseguenza seria, fortunatamente per gli occupanti dei mezzi che hanno riportato solo escoriazioni e tanto spavento. Il bilancio è di due feriti lievi.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Stradale e della Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso sul luogo dell’incidente.

Il traffico ha subito lievi rallentamenti ma la Tangenziale non è stata chiusa al traffico veicolare.

Sul posto la Polizia Stradale di Campobasso, la Polizia Municipale del capoluogo e personale Anas per regolare la circolazione.