Scontro tra Suv e utilitaria lungo la Statale 650, quattro feriti 

Uno scontro che poteva avere conseguenza ben più serie, tuttavia il bilancio è già pesante con quattro feriti. Incidente questa mattina, martedì 5 luglio, poco prima delle 12, lungo la Strada Statale 650, precisamente al chilometro 9+905 in territorio di Sessano del Molise.

A scontrarsi, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un Suv e una Fiat Panda. Si sono registrati anche danni al patrimonio, mentre i 4 occupanti delle autovetture sono rimasti feriti e sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco di Isernia, le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 e personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti.