Scontro tra Suv e Alfa lungo la Statale 647, un ferito 

Incidente stradale questo pomeriggio, sabato 15 aprile, intorno alle 17.30, lungo la Strada Statale 647, precisamente al chilometro 5, in territorio di Castropignano.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate un’Alfa 147 e un Suv. Il bilancio è stato di un ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul sinistro può aver inciso l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in zona durante il pomeriggio.

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto le forze di Polizia, sanitari del 118 e personale Anas.