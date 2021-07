Scontro tra moto e auto, muore giovane infermiere molisano

Lo schianto è stato terrificante. Incidente mortale ieri sera, lunedì 12 luglio, a Casoli (Ch), intorno alle 20.30, sulla provinciale 100 Pedemontana, nei pressi della zona industriale, in località Piana delle Vacche. Nell’impatto, tra moto e auto, è morto un giovanissimo infermiere molisano.

La vittima, Mario Scampamorte, 27 anni, di Agnone, residente a Lanciano (Ch), lavorava all’ex ospedale di Casoli, ora residenza sanitaria assistita, nel reparto Covid.

Lui viaggiava su una Kawasaki Ninja 650 e, da una prima ricostruzione dei carabinieri di Lanciano, intervenuti per le indagini, era dietro ad una Fiat Punto, condotta da un ventenne, S.C., che ad un certo punto – riporta Abruzzolive.tv – ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. La moto è finita contro la macchina, sbattendo sulla portiera del lato guida, ed è stata scaraventata sull’asfalto. Un volo letale per l’infermiere, che è subito deceduto per i traumi riportati.

Sul posto i vigili del fuoco di Casoli e i soccorritori del 118, con le ambulanze, che hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo. I mezzi sono stati sequestrati. Sull’accaduto c’è un’inchiesta della Procura di Lanciano per omicidio stradale.

Un dramma che ha gettato nello sconforto medici, operatori sanitari Asl e colleghi del giovane e l’intera cittadina di Agnone.