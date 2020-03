Scontro tra migranti e Carabinieri, momenti di tensione a Isernia

Tensione al Cat di Via Berta a Isernia. Dei Carabinieri in borghese hanno effettuato una perquisizione nel centro d’accoglienza, durante la quale sarebbe stata ritrovata della sostanza stupefacente nella camera di uno dei migranti ospitati. A questo punto sarebbero intervenuti gli altri ospiti della struttura, per impedire che i Carabinieri, aiutati anche dalla Polizia, procedessero con il fermo del migrante, calmassero gli animi, accompagnando il giovane in caserma. Lì seconda puntata con l’arrivo del 118 per soccorrere il migrante che si sarebbe sentito male.