Scontro tra macchine, una si ribalta. Conducente trasferito in ospedale

Nella tarda serata di ieri, 25 dicembre, la squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale in via Lissa.

Per cause ancora in corso di accertamento l’incidente è avvenuto tra due veicoli, un solo ferito trasportato presso ospedale di Termoli con l’ambulanza del 118 con un trauma cranico ma le sue condizioni non sono gravi.

La squadra dei vigili del fuoco di Termoli ha messo in sicurezza i due veicoli. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Termoli per ricostruire la dinamica incidentale.