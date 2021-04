Scontro tra furgone e camion sulla A14. Conducenti feriti. Traffico in tilt

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Autostradale intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Uno scontro tra un furgone e camion si è verificato nel pomeriggio di oggi, 7 aprile, sul tratto molisano dell’A14, al chilometro 462 direzione nord tra i territori di Termoli e Vasto Sud. Lo scontro è stato molto forte ma, per fortuna, i conducenti dei due mezzi sarebbero rimasti solo feriti. Immediati sono scattati i soccorsi con il tratto dell’incidente che è stato chiuso al traffico. Chi viaggiava verso Pescara è stato fatto uscire a Termoli e dirottato lungo la viabilità ordinaria con la possibilità di rientrare in autostrada a Vasto Sud. Un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori e che ha provocato più di due chilometri di coda.