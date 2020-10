Scontro tra furgone e auto, incidente stradale nel cuore della notte a Campobasso

Incidente stradale, nel cuore della notte nel capoluogo di regione. Erano da poco trascorse le 4 quando, in via Sant’Antonio dei Lazzari, un furgone e una vettura si sono scontrati. Sul luogo del sinistro sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, i quali hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro.