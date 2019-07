Scontro tra due moto e un’auto, in 2 finiscono al pronto soccorso

REDAZIONE

Due motociclisti di 40 e 38 anni sono rimasti coinvolti in un rocambolesco incidente sulla Statale 17, all’altezza di Pesche. I due centauri, un uomo e una donna della provincia di Milano, a bordo di una BMW 650, mentre viaggiavano in direzione Isernia hanno urtato contro un fiorino. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi al Veneziale di Isernia. Le condizioni del 40enne sono più serie. Nell’impatto avrebbe riportato un politrauma. La 38enne, invece, sarebbe sotto osservazione. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la Polstrada di Isernia e il personale Anas. Traffico in tilt in entrambi le direzioni