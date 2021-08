Scontro tra due furgoni sulla Statale 17, uno dei due veicoli si ribalta: traffico rallentato

Traffico rallentato sulla Strada Statale 17 a causa di un incidente che si è verificato nella mattinata odierna, sabato 7 agosto, intorno alle 10.15. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un tir e un furgone al chilometro 208 della SS 17 in territorio di Bojano, subito dopo il bivio di Campochiaro. Per gli occupanti dei veicoli solo tanto spavento, ma per fortuna se la sono cavata con ferite lievi, curate sul posto dai sanitari del 118 giunti prontamente sul luogo del sinistro. Sull’incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati: l’autoarticolato, infatti, si è ribaltato. A regolare la circolazione personale Anas: senso unico alternato per il tempo necessario a ristabilire la regolare viabilità. Sul posto anche i Carabinieri di Bojano che avranno il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

