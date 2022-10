Scontro tra due furgoni e un’Audi sulla Statale 17

L’incidente all’altezza della rotatoria per Campochiaro

Incidente stradale questa sera, venerdì 28 ottobre, intorno alle 18, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 212,600 in territorio di Campochiaro. All’altezza della rotatoria, per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, si sono scontrati tre mezzi: due furgoni e un’Audi. Uno dei due mezzi pesanti ha perso il carico, mentre l’auto che seguiva ha tamponato violentemente il furgone.

Per fortuna nessun ferito grave, le persone a bordo dei mezzi hanno rimediato solo qualche escoriazione, oltre a tanto spavento.

Si sono registrati lievi rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria che comunque non è stata chiusa al traffico.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e personale Anas per liberare la carreggiata dai detriti e regolare la circolazione.