Scontro tra due Fiat Punto sul viadotto Ingotte

Scontro frontale-laterale questo pomeriggio mercoledì 22 febbraio su Ingotte, precisamente al chilometro 8+400 della Strada Statale 647. Per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due Fiat Punto che viaggiavano in direzione opposta. Danni importanti alle auto, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti dei veicoli che se la sono cavata solo con lievi escoriazioni e tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente la Polizia stradale, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro, e personale Anas per regolare la circolazione. La strada è rimasta sempre aperta e pertanto il traffico non ha subito rallentamenti.