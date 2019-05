Scontro tra due autobus all’uscita del Terminal, traffico bloccato (FOTO)

CAMPOBASSO

Ancora un incidente a causa del maltempo si è verificato poco fa (ore 18,40) all’uscita del Terminal bus, lungo la rampa direzione Vazzieri.. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due autobus extraurbani. Fortunatamente non risultano esserci feriti. Forti rallentamenti del traffico lungo il tratto di strada interessato dal sinistro e dirottato verso l’uscita della Tangenziale in direzione via Puglia oppure in direzione dell’uscita per Porta Napoli. Sul posto ambulanze del 118 e forze dell’ordine.