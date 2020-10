Scontro tra due auto sulla Statale 645, tre i feriti

Un incidente stradale si è verificato, questo pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 22+500, in agro di Pietracatella. A scontrarsi sono state due Fiat Panda: tre i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari giunti prontamente sul luogo del sinistro. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Dopo le operazioni necessarie per liberare l’arteria dai veicoli coinvolti nell’incidente, la strada è stata riaperta al traffico intorno alle 18.

Sul posto Carabinieri, due ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e personale Anas.