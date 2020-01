Scontro tra due auto, sul posto Vigili del Fuoco e 118

Sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso

Incidente stradale questa mattina in territorio di Jelsi. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate (pare senza gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture). Sul posto è giunto il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime necessarie cure del caso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Sul luogo dell’incidente presenti anche i vigili del fuoco (che hanno provveduto a liberare la strada) e le forze dell’ordine che hanno invece lavorato per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.