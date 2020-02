Scontro tra due auto, paura sulla Provinciale

CAMPOMARINO. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per il brutto incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 7 febbraio, lungo la strada che da Nuova Cliternia porta a Campomarino, nei pressi del campo sportivo. Un violento impatto tra due auto. Una delle due è addirittura stata sbalzata all’esterno della carreggiata. Ad avere la peggio è stato un 63enne E.D.U., trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha dovuto momentaneamente regolare il traffico e chiudere momentaneamente il tratto per svolgere tutti i rilievi del caso.