Scontro tra due auto nella notte sulla SS 16, 4 feriti in ospedale (FOTO)

La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta, alle ore 1.50 di questa notte, per un incidente stradale allo svincolo per Campomarino Lido della SS 16 Adriatica. Quattro le persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente e tutte sono state trasportate all’ospedale San Timoteo di Termoli dai medici del 118 e i volontari della Misericordia.Stando a una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto tra due auto, una Lancia Y che nell’impatto è finita contro un palo dell’illuminazione e una Audi A4 che si è fermata in un canale adiacente alla carreggiata. Gli operatori, dopo aver completato le operazioni di soccorso ed assistenza ai feriti, hanno messo in sicurezza le autovetture per scongiurare cortocircuiti ed incendi. Sul posto Polizia, Carabinieri e personale sanitario del 118.