Scontro tra due auto nella notte, gravi due ragazze di 19 anni

È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte lungo la strada che collega Campomarino a Portocannone. Il sinistro, un violento impatto frontale tra due vetture, si è verificato intorno alle 3.30, e ha visto coinvolte sei persone. A riportare le conseguenze più gravi sono state due giovanissime di 19 anni, G. F. di San Martino in Pensilis e M. B. di Campomarino, ora ricoverate in gravi condizioni al San Timoteo di Termoli dopo il tempestivo soccorso operato dai sanitari del 118 e volontari della Misericordia e della Croce di San Gerardo. Ignote, per adesso, le cause del sinistro.