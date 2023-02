Scontro tra due auto lungo la tangenziale di Campobasso

Incidente stradale questa mattina, martedì 7 febbraio, intorno a mezzogiorno alle porte di Campobasso. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 132+680, sulla tangenziale di Campobasso, una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Fortunatamente nessuna conseguenza seria per gli occupanti delle due utilitarie che hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Sul luogo dell’incidente la Polizia Locale di Campobasso e il personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione che, tuttavia, non ha subito rallentamenti. Sulle cause del sinistro ci saranno gli accertamenti da parte della Municipale che dovrà stabilire le responsabilità.