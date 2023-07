Un’Alfa Romeo ed una Panda di sono scontrate questo pomeriggio, sabato 22 luglio, all’altezza del semaforo di corso Risorgimento, nei pressi della villa comunale di Isernia.

Per cause al vaglio della Polizia si sono scontrate l’Alfa e la Fiat Panda. Per fortuna gli occupanti delle due auto non hanno riportato conseguenze serie. Sul posto anche il 118 e i Vigili de Fuoco di Isernia che hanno messo in sicurezza l’area.