Scontro tra due Audi lungo la SS 647 davanti al Bar “Tre Archi”

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 ottobre, intorno alle 12.30, lungo la Strada Statale 647, precisamente al chilometro 19+700, in territorio di Castropignano, proprio davanti Bar Tre Archi.

A scontrarsi sono state due Audi: la dinamica del sinistro è in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti. Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti dei veicoli, ma solo tanto spavento.

Sul posto il personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione, istituendo un senso unico alternato temporaneo, per permettere di liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.