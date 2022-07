Scontro tra camion, Statale 85 chiusa all’altezza di Isernia. Un ferito in ospedale

Uno dei due mezzi pesanti si è ribaltato bloccando il passaggio delle auto. Sul posto forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Anas e 118

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, giovedì 7 giugno, lungo la strada statale 85 al chilometro 44+500, in territorio di seria. Stavolta si tratta di mezzi pensati, due camion per intenderci, ad essere stati coinvolti nello schianto, la cui dinamica è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per ricostruire quanto accaduto e regolare la circolazione.

A causa dello scontro uno dei due camion si è ribaltato

Sulla Ss 85 anche i soccorsi del 118: nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il transito è temporaneamente interdetto lungo la “Venafrana”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 8, a Isernia.

