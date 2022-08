Scontro tra auto, una si schianta contro il palo: un ferito. Bifernina bloccata (LE FOTO)

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono arrivati sul posto. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina sulla Bifernina all’altezza del chilometro 47 in territorio di Lupara. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una, una Panda, è andata a schiantarsi contro un palo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco di Termoli, i medici del 118 di Larino e il personale dell’Anas che ha istituito il senso unico alternato nella zona dell’incidente per consentire la rimozione dei veicoli e i rilievi di rito.