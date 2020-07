Scontro tra auto, tre ragazzi finiscono in ospedale (LE FOTO)

Brutto incidente stradale nel cuore della notte appena trascorsa (era circa 1,30) sulla Bifernina al chilometro 8 in prossimità del bivio per Baranello. Due auto sono rimaste coinvolte e a bordo di una di esse c’erano tre ragazzi d’età compresa fra 18 e 20 anni. Tutti e tre sono stati portati in ospedale con ambulanze del 118 per due di loro è stato necessario attivare le procedure del codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

