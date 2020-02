Sono stati trasferiti in pronto soccorso per fortuna non in condizioni gravi i feriti di un incidente che si è verificato questa mattina, 18 febbraio, sulla Tangenziale di Termoli al chilometro 2900. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli addetti dell’Anas, il 118 e i vigili del fuoco. Il traffico è stato momentaneamente deviato.

