Scontro tra auto sulla Statale 87, paura per i conducenti (LE FOTO)

Avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nelle prime ore della mattina di oggi, 8 luglio, sulla Statale 87 all’altezza del territorio di Guglionesi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto due auto si sono scontrate riportando seri danni, come dimostrano le immagini. Sul posto oltre alle forze dell’ordine che hanno regolato il traffico, anche il personale dell’Anas e il 118 che ha prestato le cure sul posto alle persone rimaste coinvolte nell’incidente. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi.

