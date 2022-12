Scontro tra auto sulla Statale 16, quattro feriti in ospedale. Traffico in tilt

E’ di due veicoli coinvolti e 4 feriti lievi il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 16 dicembre, sulla Statale 16 al chilometro 533+140 in territorio di Petacciato.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate in un tamponamento.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i medici del 118 che hanno effettuato le prime cure dei feriti sul posto per poi trasferirli per accertamenti presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli.

L’impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, invece i quattro feriti hanno riportato delle lievi lesioni. Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire le operazioni di rilievi e rimozione dei mezzi.