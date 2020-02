Scontro tra auto sulla Provinciale, tanto spavento e traffico in tilt

PORTOCANNONE. Traffico in tilt sulla Sp40 la strada che collega Campomarino a Portocannone dove due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Municipale e l’assessore alla sicurezza del Comune di Portocannone Nicola Musacchio. Le macchine ne sono uscite particolarmente distrutte invece pare che non siano gravi le condizioni dei conducenti. Non è la prima volta che avvengono incidenti su quel tratto di strada da sempre abbastanza pericoloso.