Auto distrutte e tanta paura per gli automobilisti che questa mattina, 28 maggio, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato a San Polo Matese. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi sulla Statale 17 all’altezza del chilometro 210+240. Sul posto anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Lo scontro è stato molto forte e i due mezzi ne sono usciti praticamente distrutti. Due i feriti trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Scontro tra auto, paura sulla Statale 17. Due feriti e mezzi distrutti (LE FOTO) Indietro 1 di 7 Avanti