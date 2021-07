Scontro tra auto nella zona Pip di Petacciato, 4 adulti e un bambino trasferiti in ospedale

Sono stati trasferiti tutti in pronto soccorso all’ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti ma le loro condizioni non sono gravi i 4 adulti e un bambino rimasti coinvolti nell’incidente tra due auto che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì presso la zona Pip di Petacciato. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia di Termoli e di Montenero di Bisaccia e ai carabinieri che hanno provveduto a svolgere i rilievi di rito.