Scontro tra auto lungo la SS 87, nessun ferito (LE FOTO)

REDAZIONE

CAMPOBASSO

É accaduto poco fa (ore 15,30) di oggi, martedì 2 ottobre, lungo la SS 87 (al km 123) che dal capoluogo porta a Vinchiaturo. Al curvone, una Skoda e una Opel, per cause ancora da accertare, hanno impattato violentemente. Solo tanta paura per i conducenti che sono usciti illesi dalle auto fortemente danneggiate. Sul posto la Polizia Stradale di Campobasso e l’Anas. Lungo il tratto interessato dal sinistro al momento si viaggia a senso unico alternato, per consentire agli operatori di effettuare i rilevamenti del caso e spostare le due auto.

AGGIORNAMENTI

(Ore 16,47) Ripristinata la normale viabilità lungo la strada statale 87.