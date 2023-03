Scontro tra auto in via Crispi, centro paralizzato per 45 minuti. Due persone trasferite in ospedale

Centro di Campobasso paralizzato per circa 45 minuti nella mattinata di oggi, 1 marzo. Per cause ancora in corso di accertamento un incidente si è verificato nel tratto di strada tra via Crispi e via Garibaldi e ha visto coinvolti due mezzi, una Mercedes Classe A e una Kia Sportage.

L’incidente si è verificato quando erano da poco passate le 10 di mattina, ad un orario di punta per il traffico cittadino e lungo una delle strade che normalmente è tra le più congestionate di Campobasso. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi di rito.

Per consentire le operazioni di soccorso dei conducenti, di rilievo e di rimozione dei mezzi è stato necessario bloccare l’arteria che, come detto, è tra le più importanti di Campobasso con la conseguenza che si sono formate lunghe code di auto e comprensibili disagi per gli automobilisti.

I due conducenti sono stati trasferiti presso il pronto soccorso del Cardarelli per gli accertamenti di rito ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.