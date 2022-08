È di un ferito lieve l’incidente che si è verificato questa mattina, 29 agosto, lungo la tangenziale Est di Campobasso. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Municipale e gli uomini dell’Anas per regolare la circolazione. Parzialmente distrutti i veicoli. Il traffico ha subito dei piccoli rallentamenti.