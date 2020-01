Scontro tra auto in A14, muore un bimbo: tre feriti

Traffico in tilt tra Termoli e Poggio Imperiale. Auto e mezzi pesanti deviati sulla Statale 16

E’ di un morto, un bambino di tre anni, il bilancio di un tragico incidente che si è verificato sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale. L’incidente è avvenuto quando stavano da poco scoccando le 18 di questo pomeriggio, 14 gennaio, in direzione Pescara. Due sono le auto che sono rimaste coinvolte nell’incidente nel quale avrebbe perso la vita una persona. Drammatico lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori. Sul posto è intervenuto il 118, i vigili del fuoco, la Polizia Autostradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Al momento il tratto è chiuso al traffico e si registrano due chilometri di coda. L’incidente è avvenuto al chilometro 495 in territorio di Chieuti, appena superato il tratto molisano dell’A14. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Quello che è certo è che lo scontro tra le due auto è stato fortissimo. Sul posto è arrivato anche un elisoccorso per soccorrere i feriti ma per il bimbo di appena 3 anni non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto tra i mezzi. In pronto soccorso al San Timoteo di Termoli sono state trasportate le altre tre persone rimaste ferite a seguito dell’incidente. Dopo l’uscita obbligatoria di Poggio Imperiale i mezzi sono stati dirottati sulla Statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Termoli. La famiglia del bimbo sarebbe originaria di Chieuti ma con parenti a San Martino.