Scontro tra auto e tir sulla Statale, feriti in ospedale (FOTO)

PETTORANELLO. Una vettura e un autoarticolato si sono scontrati, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, sulla Statale 17 all’altezza del bivio per Pettoranello (IS) al Km 187. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento, sarebbero due i feriti, i quali sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia stradale e Vigili del Fuoco che hanno provveduto a regolare il traffico che ha subito notevoli rallentamenti.