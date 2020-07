Scontro tra auto e tir, due persone in ospedale (LE FOTO)

L’incidente sulla statale 17 in territorio di Cantalupo

Incidente stradale (il terzo nella giornata odierna) poco prima delle 19.00 lungo la statale 17 che da Campobasso conduce a Isernia. Per cause in corso di accertamento, in territorio di Cantalupo, si sono scontrate un mezzo pesante e un’autovettura. Due le persone ferite che dopo aver ricevuto le prime necessarie cure del caso sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Isernia e personale Anas.