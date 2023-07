Scontro tra auto e scooterone, centauro ferito

L’episodio in via Colle delle Api a Campobasso. Il traffico è rimasto bloccato su una delle corsie di marcia

Momenti di paura questa mattina in via Colle delle Api, a Campobasso, per via di un incidente che ha visto coinvolti un’auto e uno scooterone. L’episodio si è registrato all’altezza della Caserma ‘Frate’, sede anche della Scuola Allievi Carabinieri. In particolare sembra che lo scooterone, proveniente dalla zona dei centri commerciali, sia finito contro l’auto, che pare si stesse immettendo dalla traversa di destra. Ovviamente la dinamica esatta è al vaglio della Polizia Locale intervenuta per l’effettuazione dei rilievi. Il conducente del mezzo a due ruote, protetto comunque dal casco, è rimasto ferito nell’impatto, anche le sue condizioni non sono apparse gravi. Assistito sul posto, prima da altri automobilisti, poi dal personale 118, sarebbe stato condotto al Pronto Soccorso per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti ed è rimasto bloccato per almeno mezz’ora lungo una delle due corsie di marcia.