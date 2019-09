Scontro tra auto e moto, un ferito e traffico bloccato

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18.45, all’imbocco del viadotto Ingotte, alle porte di Campobasso, all’altezza della Conbipel. Per cause che sono ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del due ruote che è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per fortuna l’uomo non ha riportsto serie conseguenze, ma solo politrauma. Il traffico, a causa del sinistro, ha subito forti rallentamenti.

Sul posto Municipale, personale Anas e ambulanze del 118.